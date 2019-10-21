Гончарук анонсировал проведение конкурса на главу НАПК

Новости Украины:По словам премьера, конкурс на главу НАПК объявят на этой неделе.

Конкурс на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции будет объявлен на текущей неделе, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Конкурс будет объявлен настолько быстро, насколько это возможно, выходя из демократичных процедур. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - сказал Гончарук на брифинге в понедельник в Киеве.

В свою очередь исполняющая обязанности главы НАПК Наталья Новак, отвечая на вопрос журналистов, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на должность главы Комиссии, сказала: "Я думаю, что этот вопрос преждевременный".

По ее словам, необходимо еще поработать и посмотреть, какие сложности, и какой объем работы. "Возможно, будут другие более достойные кандидатуры", - сказала Новак.