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Гончарук прокомментировал назначение Новак исполняющей обязанности главы НАПК

Гончарук прокомментировал назначение Новак исполняющей обязанности главы НАПК
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гончарук убежден, что Новак повысит эффективность НАПК.

Премьер-министр Алексей Гончарук убежден, что Наталья Новак, которая сегодня назначена временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции, повысит эффективность антикоррупционного органа.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Глава правительства заметил, что Новак имеет звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права. "... уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа", - добавил Гончарук.

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Он напомнил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. Согласно этому закону, в течение 5 дней со дня вступления в силу правительство назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК. В течение 2 месяцев со дня вступления закона в силу правительство проводит конкурс на занятие должности председателя по новому порядку. "Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был примером открытости и прозрачности качественно нового госуправления", - заверил Гончарук.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 октября, правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Нацагентства по предотвращению коррупции на Наталью Новак.

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17 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" (№ 140-их). Законом изменяется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что председателя НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

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Наталья Новак, Алексей Гончарук, НАПК.
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