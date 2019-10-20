Кабмин одобрил назначение глав ряда ОГА

Новости Украины:Кабмин согласовал увольнение глав Киевской и Луганской облгосадминистраций, одобрил назначения пяти глав ОГА.

Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности глав Киевской и Луганской облгосадминистраций Михаила Бно-Айриян и Виталия Комарницкого соотвественно.

Данные решения правительство приняло на заседании в воскресенье, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Кроме того, правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации: главы Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича; главы Кировоградской ОГА Балоня Андрея Богдановича; главы Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича; главы Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича; главы Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича; заместителя главы Донецкой ОГА Клюшникова Дениса Геннадьевича; заместителя главы Днепропетровской ОГА Скрыпника Максима Владимировича; первым заместителя главы Запорожской ОГА Федорова Ивана Сергеевича", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, глав облгосадминистраций назначает своим указом президент Украины по согласованию с правительством.