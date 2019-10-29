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Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах

Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский обещает подписать законопроект о добровольцах после принятия в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" и ожидает его принятия в целом, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Каждый из нас в долгу перед добровольцами, которые защищали нашу Украину. Думаю, что это - правильный ответ. К сожалению, это происходит только сейчас, а не пять лет назад", - отметил Зеленский в комментарии журналистам в г.Мариуполь Донецкой области.

Президент пообещал подписать документ после его принятия в целом. "Я уверен, что парламент примет этот законопроект во втором чтении. Я его подпишу. Мы ставили задачу сделать это до 15 ноября", - заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что законопроект поможет добровольцам получить статус участников боевых действий и соответствующие социальные гарантии, которые имеют военные, находившиеся на службе.

"Несправедливость нынешнего законодательства заключается в том, что добровольцы, которые получили ранения или контузии, могут получить статус инвалида войны, но почему-то не могут получить статус участника боевых действий. Это - неуважение к достоинству, воинской чести людей, которые тоже взяли в руки оружие, отправились на восток Украины и защищали нашу независимость", - подчеркнул глава государства.

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По словам президента, для получения статуса участника боевых действий добровольцам, которые выполняли задачи в зоне проведения АТО в сотрудничестве с представителями силовых структур, но не имеют документального подтверждения, нужно будет предоставить нотариально заверенные показания лиц, которые воевали вместе с ними.

"Такая процедура, возможно, для кого-то кажется неидеальной с точки зрения буквы закона, но, нам кажется, она соответствует духу закона. Мы понимаем, что в начале войны перед военными стояли совсем другие задачи, и не всегда делопроизводство было в приоритете", - отметил Зеленский.

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Верховная Рада, Законопроект, Добровольцы, Владимир Зеленский, АТО, ООС.
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