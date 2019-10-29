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Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра

Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский говорит, что продвижение в разведении сил приблизит нормандский саммит, но это не самоцель, главное - стабильный режим тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств Нормандского формата, но главным является не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

"Я думаю, что Нормандский формат очень сильно приблизили", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" после завершения Первого инвестиционного форума в Мариуполе во вторник.

Зеленский подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

"Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это ещё одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - отметил он.

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Президент указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно. "Где не можем, опасно - там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому всё по чуть-чуть", - сказал он.

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Владимир Зеленский, Золотое, Нормандский формат, Разведение войск.
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