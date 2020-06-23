Нафтогаз: Цена газа для промышленности в июле повысится на 8-9%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал прейскурант на природный газ для промышленных потребителей на июль 2020 года.

По сравнению с июнем, цены вырастут на 8-9%.

Информация о ценах размещена на сайте компании.

Цены газа дифференцированные по объему потребления, наличию предоплаты и долгам компаний перед Нафтогазом.

При условии предварительной оплаты до начала периода, отсутствии долгов и приобретении свыше 50 тыс. кубометров газа цена на голубое топливо составит 3 570 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Все остальные клиенты могут получить газ по цене 4 150,80 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Как сообщалось, Нафтогаз Украины снизил цену газа для промышленных потребителей на июнь при условии предоплаты на 21% по сравнению с маем - до 3 255,6 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).