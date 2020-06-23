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Гибель щенков на рейсе "Киев-Торонто": в МАУ начали служебное расследование

Гибель щенков на рейсе "Киев-Торонто": в МАУ начали служебное расследование
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" начала собственное служебное расследование гибели 38 щенков на борту самолета, следовавшего из Киева в Торонто. Об этом сообщает пресс-службу МАУ.

"Между тем, в авиакомпании МАУ начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Бориспольскому участку Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в авиакомпании настаивают на том, что делать выводы о причинах гибели животных стоит после получения официальных документов из стороны уполномоченных органов Канады.

"Авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартам, регулирующих, в том числе, перевозки животных. Правила перевозки животных регулируются Live AnimalsRegulations (установкой по правилам перевозки животных LAR) - документом IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта)", - отмечается в сообщении.

Также, что касается перевозки животных непосредственно рейса "Киев-Торонто", то в авиакомпании отмечают, что все животные имели коммерческое назначение. Только одно животное летело с пассажиром.

"Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и др. Стоит добавить, что перевозка породистых щенков, особенно брахоцефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски, которые знают и понимают владельцы данных животных", - говорится в сообщении.

Сообщается, что животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз. Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках.

МАУ планирует приостановить продажу билетов до августа

Кроме того, грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек) полностью вентилируются и являются температурно регулируемыми, что обеспечивается конструкцией воздушного судна.

Напомним, на борту самолета МАУ погибли 38 собак. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков на самолете МАУ.

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МАУ, Расследование, Киев-Торонто.

Автор:

Телеграф
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