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Ведение земельных участков: в Госгеокадастре назвали актуальные показатели

Ведение земельных участков: в Госгеокадастре назвали актуальные показатели
14:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
По состоянию на 22 июня зарегистрировано 29 тыс. земельных участков, а всего поступило 34,8 тыс. заявлений о регистрации.

"По состоянию на 22 июня 2020 года в Государственный земельный кадастр внесены сведения о 21,7 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн га (за последнюю неделю — 27,2 тыс. новосформированных земельных участков площадью 26,7 тыс. га), в том числе , 14,5 млн земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,4 млн га", — говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Отмечается, что продолжается процесс внесения сведений в Государственный земельный кадастр касательно административно-территориальных единиц: из общего количества населенных пунктов на территории Украины по заявлениям органов местного самоуправления внесены сведения о границах 7399 административно-территориальных единиц и нормативную денежную оценку 3430 населенных пунктов.

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"К государственным кадастровым регистраторам поступило 34,8 тыс. заявлений о регистрации земельных участков. Зарегистрировано 29,0 тыс. земельных участков, среди которых 29,9 тыс. заявлений, сформированных сертифицированными инженерами-землеустроителями в режиме онлайн и зарегистрировано 23,9 тыс. земельных участков. В общем главными управлениями Госгеокадастра за период с 16 по 22 июня 2020 года через ЦПАП выдано 20,1 тыс. выписок, в частности 9,7 тыс. выписок, заказанных на официальном вэб-сайте Госгеокадастра", — добавили в сообщении.

Как сообщалось ранее, Госгеокадастр предоставляет свободный доступ к цифровой карте 1:100 000 с отображением реестра географических названий.

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Украина, Геокадастр.

Автор:

Телеграф
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