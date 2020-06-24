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Пять украинских городов попали в ТОП по привлекательности ведения бизнеса

Пять украинских городов попали в ТОП по привлекательности ведения бизнеса
Обновлено 05:31 Сегодня Телеграф УНН
Пять украинских городов, а именно Львов, Харьков, Киев, Днепр и Одесса попали в рейтинг городов Европы, которые наиболее благоприятны для ведения бизнеса в категории "Экономический потенциал". Об этом сообщает британское издание Emerging Europe.

"Будапешт был признан наиболее благоприятным городом для бизнеса в развивающихся странах, среди наград "Emerging Europe 2020", — говорится в сообщении.

Указано, что рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям, которые оценивали различные преимущества 75 европейских городов, развивающихся, которые являются или столицами, или имеют население свыше 200 тыс. жителей.

Согласно рейтингу, Львов занял второе место после Тбилиси в категории "Экономический потенциал".

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На третьем месте в рейтинге разместился Харьков и Киев, на пятом Днепр, а на шестом Одесса.

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Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепр.

Автор:

Телеграф
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