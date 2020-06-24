В Борисполь прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

На военный аэропорт в Борисполе прибыл самолет Вооруженных Сил Украины с гуманитарным грузом из Китая по противодействию распространению COVID-19.

Самолет Вооруженных сил Украины ИЛ-76 МД доставил в Киев гуманитарный груз из КНР для борьбы с COVID-19, который является самым большим, из предоставленных китайской стороной Украине.

"Только что из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз , который достигает по объему более 125 метров кубических", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на брифинге в аэропорту "Борисполь" в среду.

В составе гуманитарной помощи защитные маски, костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных основателем корпорации "Alibaba Group" Джеком Ма президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, 23 апреля в международный аэропорт Борисполь крупнейший транспортный самолет в мире, Ан-225 "Мрия", доставил из Китая партию медицинских грузов - защитные маски, перчатки, костюмы.