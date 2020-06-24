В Нацбанке повысили прозрачность принятия решений по применению мер воздействия к банкам

Национальный банк обновил порядок применения мер воздействия к банкам, теперь перед применением меры воздействия представитель банка будет приглашен на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

"Национальный банк обновил порядок применения мер воздействия к банкам. Теперь перед применением меры воздействия Национальный банк будет приглашать представителя банка на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в ходе заседания представитель банка сможет дать объяснения или высказать возражения относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения объяснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением Национального банка по применению меры воздействия.

Так, такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции. Кроме этого, в решении Национального банка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия.

Сообщается, что если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным. Указанные изменения в Положении о применении Национальным банком Украины мер воздействия (далее - Положение) предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 июня 2020 года №79, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Национальный банк внес эти изменения в Положение, чтобы привести его в соответствие с нормами закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 590-ІХ). Верховная Рада приняла этот закон 13 мая 2020 года, а 25 мая он вступил в силу.

Закон позволяет завершить процедуры вывода с рынка неплатежеспособных банков и определяет процедуру получения компенсаций бывшими владельцами выведенных с рынка банков, совершенствует процедуру принятия решений Национальным банком, позволяет обнаруживать проблемность банков на ранних стадиях. Кроме этого, он расширяет механизмы возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Как сообщалось, во втором квартале этого года ожидается углубление падения экономики Украины, на фоне того, что в первом квартале реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении. В то же время, падение по итогам года, вероятно, также будет глубже, чем ожидалось (5%).