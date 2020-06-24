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Борьба с COVID-19 в Украине: "Метинвест" и его акционеры направили около 500 млн

Борьба с COVID-19 в Украине: "Метинвест" и его акционеры направили около 500 млн
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Компания планирует и дальше оказывать стране поддержку, пока эпидемия не будет побеждена.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" и ее акционеры с начала распространения в Украине коронавирусной инфекции направили на ее борьбу около 500 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в ходе пресс-конференции в международном аэропорту "Борисполь", посвященной прибытию в Киев из Китая самолета с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19, перелет которого был оплачен компанией "Метинвест".

"Мы с первых дней включились в борьбу с коронавирусом в Украине. За это время мы восстанавливали инфекционные отделения в городах присутствия, снабжали кислородом, поставляли аппараты искусственной вентиляции легких, тесты, лаборатории, оборудование и защитные приспособления для медиков. Уже на сегодня, если взять благотворительные взносы за последние три месяца от наших акционеров и самой компании, то эта цифра приближается к 500 миллионам гривен", - сказал Рыженков. 

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Он отметил, что для компании очень важно поддержать украинское правительство и жителей страны в противодействии распространению инфекции. Поэтому компания планирует и дальше оказывать такую поддержку, пока пандемия не будет побеждена.

Также гендиректор сообщил, что с начала распространения инфекции компания предприняла все необходимые меры для сохранения здоровья своих сотрудников.

"Мы перевели почти 90% офисных сотрудников на удаленную работу. В таком режиме они работают и до сих пор. Также мы ввели необходимые процедуры дезинфекции на рабочих местах, а также в транспорте, доставляющем наших сотрудников на работу. Наши работники снабжаются масками в ежедневном режиме. Также мы ввели необходимые мероприятия по температурному скринингу, симптоматическому скринингу, чтобы как можно скорее выявлять потенциально заболевших", - сказал Рыженков.

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Он отметил, что такие меры оказались эффективными, так как из почти 80 000 сотрудников заболели только 50 человек.

"На сегодня ситуация в группе "Метинвест" контролируемая, по всей группе чуть меньше 50 человек переболело из почти 80 000 сотрудников. Сегодня еще три человека остаются с положительными тестами, но я уверен, что они в ближайшее время выздоровеют", - сказал Рыженков.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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