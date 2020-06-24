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НБУ: Ставки по кредитам будут снижаться и станут самыми низкими за всю историю

НБУ: Ставки по кредитам будут снижаться и станут самыми низкими за всю историю
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: NBU / Flickr
Национальный банк Украины ожидает до конца года самых низких в истории Украины процентов по кредитам.

При условии сохранения макроэкономической стабильности Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время отчета о финансовой стабильности.

После снижения учетной ставки, мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам (и уже есть одноцифрови ставки по депозитам).

Конечно это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов...

Если сохранится макроеконом стабильнисть, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - подчеркнула заместитель главы НБУ.

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Рожкова отметила, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка, а также стабильной работе банковского сектора.

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн)

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Все по теме:

НБУ, Кредиты, Ставки по кредитам.

Автор:

Телеграф
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