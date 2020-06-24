НБУ: в 2020 году прекратится трехлетняя тенденция роста доходов населения

В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, который продолжался в течение трех последних лет.

Основными причинами этого является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы. Об этом говорится в отчете Национального банка о финансовой стабильности за июнь 2020 год.

"Снижение темпов роста наблюдалось еще в 2019 году... в основном из-за замедления прироста заработной платы - основной составляющей реального располагаемого дохода. Введение карантина сразу сказалось именно на заработной плате... В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% р/с из-за низкой деловой активности и меньший спрос на рабочую силу. При этом, количество наемных работников среди опрошенных за месяц снизилось на четверть. Треть украинцев полностью потеряли доход или работу, а в более чем у трети уменьшился регулярный доход семьи", - отмечают в НБУ.

Сообщается, что согласно данным Государственной службы занятости, на конец мая количество зарегистрированных безработных выросло почти в 1,5 раза по сравнению с мартом.

"По оценкам НБУ, в этом году реальная заработная плата не возрастет", - говорится в отчете.

По оценкам Нацбанка, негативно на доходах отразилось, в частности, падение зарплаты трудовых мигрантов. Причиной является меньшая интенсивность трудовой миграции.

"Итак, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии коронавируса будут сдерживать восстановление рабочих мест. Рост зарплат после снятия карантина маловероятен. Еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности предприятий. Сократится и доход физических лиц-предпринимателей, что сейчас формирует почти четверть располагаемого дохода населения - этот сегмент карантинные ограничения зацепили больше всего", - говорится в отчете НБУ.

Как сообщалось, по результатам стресс-теста НБУ оказалось, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два - государственные.