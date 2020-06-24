УЗ: Поставщик электровозов должен обеспечить 35% локализации производства

Конкурс на поставку электровозов для АО "Укрзализныця" будет предусматривать минимальный уровень локализации производства на базе украинских промышленных предприятий в 35%.

"Конкурс на поставку электровозов для реализации проекта по обновлению парка электровозов АО "Укрзализныця" будет предусматривать 35% локализации производства на базе украинских промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что такой минимальный уровень локализации определило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Министерством инфраструктуры Украины и профильными ассоциациями украинских промышленных компаний.

По словам члена правления АО "Укрзализныця" Франтишека Буреш, на сегодня процесс отбора поставщиков электровозов происходит в соответствии с "дорожной картой" и находится на стадии квалификации.

"Основная цель этого этапа заключается в создании перечня прямых производителей, которые имеют опыт в производстве электровозов. Мы получили предложения со всего мира. Укрзализныця сейчас изучает все предложения участников, а затем сформирует рекомендации шорт-лист поставщиков", — добавил Буреш.

Как сообщалось, в конце апреля "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов компании.