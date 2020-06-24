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Кучеренко: Украина должна спасать рабочие места шахтеров, а не "схемы" Укрэнерго

Кучеренко: Украина должна спасать рабочие места шахтеров, а не "схемы" Укрэнерго
16:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Правительство приняло решение о приоритетности украинского угля в тепловой генерации для защиты и спасения рабочих мест шахтеров.

Разговоры о том, что таким образом КМУ срывает сертификацию украинской энергосистемы с европейской, являются спекуляциями отдельных лиц во главе с главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом. Об этом в комментарии сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Очень сильно, на словах, занимаются судьбой украинского энергорынка Герус и его окружение. Но все их заявления просто спекуляциями.

Если бы Герус хотел навести порядок на энергорынке и разобраться с тем, что мешает сертификации украинской энергосистемы с европейской - это в первую очередь надо было бы открыть несколько уголовных дел относительно компании "Укрненерго" и членов ее наблюдательного совета", - говорит Кучеренко.

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Интеграция украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E) была разработана КМУ и одобрена ВРУ еще в декабре 2014 года, напоминает Кучеренко.

"Почему Герус и его большая компания правдолюбов не хочет разобраться, почему за почти 6 лет эта сертификация так и не состоялась? Может стоит спросить у руководства "Укрненерго" и членов наблюдательного совета органа, почему, вопреки интересам государства в течение 2017-2018 гг. "Укрэнерго" повыдавал и согласовал солнечным и ветровым станциям такие технические условия, которые сегодня стали угрозой энергетической безопасности страны?", - добавляет нардеп.

Правительство пытается загрузить государственные шахты украинским углем, так заботится о судьбе шахтеров, говорит Кучеренко. И, из-за несовершенного законодательства, вынуждено делать это в полуручном режиме, добавляет он.

"Потому что есть конкретная проблема - нам надо спасти рабочие места своих людей, чтобы они хоть какую-то зарплату получали. Пытается загрузить углем госкомпанию "Центрэнерго", которую дельцы рынка загнали в долги.

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И может кому-то не нравится правительственный метод удержать ситуацию, но лично я пока не вижу альтернативы", - говорит он.

Руководителю энергетического комитета Кучеренко советует представить свой план выхода рынка из кризиса и защиты украинских шахтеров.

"А еще лучше, пусть сядет и проанализирует, что произошло с энергетикой в год его пребывания в должности главы энергетического комитета", - добавляет он.

Как сообщалось, Кабмин установил приоритет использования украинского угля на тепловых электростанциях. Предшествовали такому решению забастовки и митинги шахтеров, которые восемь месяцев были в простое из-за "схемы" Центрэнерго.

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Украина, Энергетика, Укрэнерго.

Автор:

Телеграф
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