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Пандемия коронавируса: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики

Пандемия коронавируса: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Влияние пандемии коронавируса на мировую экономику оказалось хуже, чем ожидалось еще в апреле этого года, поэтому сейчас прогнозируется, что глобальный рост в 2020 году упадет до минус 4,9% (ранее предполагалось до минус 3%).

"По сравнению с нашим апрельским докладом "Перспективы развития мировой экономики" сейчас мы прогнозируем глубокую рецессию в 2020 году и более медленный рост в 2021-ом. Так, глобальный рост прогнозируется на уровне минус 4,9 процента к концу 2020 года, что на 1,9% пункта ниже, чем предполагалось в апреле 2020 года", - отметила Гопинат.

Об этом заявила во время брифинга в среду, 24 июня, главный экономист МВФ, директор Департамента исследований Гита Гопинат.

Что касается перспектив на 2021 год, прогноз МВФ также ухудшился: ожидается положительная динамика до плюс 5,4% по сравнению с 5,8%, прогнозируемыми более двух месяцев тому назад.

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При этом главный экономист фонда подчеркнула, что сейчас к восстановлению экономики приступили около 75% стран. "Однако в условиях отсутствия медицинского решения (в ответ на пандемию – ред.) мощность этого восстановления остается очень неопределенной, а влияние на секторы экономики и страны – достаточно неровным", - отметила Гопинат.

В то же время, по ее словам, в некоторых других странах, особенно с развивающимися рынками, пандемия усиливается, что лишь усиливает неопределенность.

При этом особо указывается на негативное влияние пандемии, особенно для семей с низким уровнем дохода, что ставит под угрозу усилия по снижение крайней бедности в мире со времен 1990-х годов.

Как подчеркивается в самом докладе "Перспективы развития мировой экономики", обновленный вариант которого вышел в среду, базовый прогноз опирается на ключевые прогнозы последствий пандемии и может быть изменен.

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Украина, МВФ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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