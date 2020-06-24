В НКРЭКУ повысили тариф "Укртрансгаза" на хранение и закачки в ПХГ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) одобрил повышение с 1 июля 2020 года тарифа АО "Укртрансгаз" (УТГ) на услуги по хранению и закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и снижение тарифа на отбор.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, 24 июня.

Так, согласно утвержденной на заседании комиссии постановлением, тариф на хранение с 1 июля составит 0,19 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (+ 10,5%), на закачку — 110,16 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (+ 18,1%), отбор — 63,41 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (-34,8%).

Пересмотр тарифов связан с изменением объемов хранения (закачки/отбора) газа из ПХГ за последние годы и изменением основных макроэкономических показателей, в частности минимальной заработной платы, цен на энергоносители.

Кроме того, комиссия утвердила к указанным тарифам коэффициент, учитывающий заказ индивидуальных услуг сроком на месяц, — 1,1, а также коэффициент, учитывающий заказ индивидуальных услуг на сутки вперед, — 1,2.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ и Минсоцполитики хотят взять бюджетные деньги, чтобы перекрыть расходы облгазов на установку счетчиков.