Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

Нефть дешевеет из-за коронавируса и роста добычи в США

Нефть дешевеет из-за коронавируса и роста добычи в США
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель.

Цены на нефть падают в четверг на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличения запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 КВ в четверг составляет $39,91 за баррель, что на $0,4 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,31 (0,82%) - до $37,7 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", - отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

"Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад, - цитирует эксперта MarketWatch. - Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

"Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин", - отмечается в обзоре Rystad Energy.

Мировая нефть снова дешевеет: сколько стоит Brent и WTI

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 249 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Добыча нефти.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
04 Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях
05 Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь