Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Паводок на западе: подтоплены сотни домов, разрушены мосты и дороги
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

Украинцы задолжали за коммуналку рекордную сумму

Украинцы задолжали за коммуналку рекордную сумму
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн. Из них за газ — 25,5 млрд, электроснабжение — 5,9 млрд, за услуги по отоплению помещений — 20 млрд, поставки холодной воды — 5 млрд, содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд, вывоз бытовых отходов — млрд грн.

Украинцы задолжали за коммуналку более 63 миллиардов гривень. Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает "Урядовий кур'єр".

По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг». Документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.

С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась. Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн. Из них долги за поставку природного газа составили 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды – 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведение – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставки электрической энергии – 5,4 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3297, которое предусматривает запрет вводить штрафные санкции за просрочку банковских и небанковских займов во время карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЖКХ, Тарифы, Кабмин, Коммунальные платежи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
04 Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь