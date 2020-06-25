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Четверг, 25.06.2020
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В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы

В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
За последние две недели количество безработных не увеличивается. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Последние 2 недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроены только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях как "Укравтодор", "Укрпочта", - более 150 тысяч человек. Еще 200 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В министерстве отмечают, что 156 тысяч человек удалось трудоустроить только через фонды занятости за период с начала коронавируса. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тысчч - ФЛП) получают финансовую помощь через свои предприятия по программе по частичной безработице.

Так, по состоянию на 24 июня в центры занятости поданы 136,5 тысячи пакетов документов (из них более 114 тысяч - от ФЛП, которые являются застрахованными лицами). Уже принято более 87 тысяч решений для осуществления выплат почти 216 тысячам работников (из них более 71 тысячи - ФЛП).

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Среди получателей помощи ОАО "Черниговавтосервис", ООО "Смалий", ОАО "Кондитерская фабрика Меркурий", ООО "Велмаш-Украина", ЧП "Экипаж", ЧАО "Харьковская бисквитная фабрика", АО "Турбоатом", ЧАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ООО "Костал Украина", ООО "Кромберг энд Шуберт Украина Жу" (Житомир), Мукачевский машиностроительный завод, ООО "Завод "Евроформат" (Киев) и многие другие.

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Все по теме:

Безработица, Минэкономики, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
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