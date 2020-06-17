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Петрашко: Прогноз урожая этого года может быть пересмотрен в сторону увеличения

Петрашко: Прогноз урожая этого года может быть пересмотрен в сторону увеличения
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогноз урожая зерновых в 68 млн тонн может пересмотреть в сторону увеличения.

"Ожидаемое валовое производство зерна урожая 2020 г. составляет около 68 млн тонн, однако может быть пересмотрено в сторону увеличения. По предварительным прогнозам Минэкономики урожай масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в этом году будет больше 20 млн тонн, сахарной свеклы соберут больше 9 млн тонн, картофеля - более 20 млн тонн, овощей - более 9 млн тонн, что полностью обеспечит внутренние потребности государства и создаст мощный экспортный потенциал ", - заявил профильный министр Игорь Петрашко во время пресс-конференции, сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

Он отметил, что в этом году из-за особенностей погодных условий на юге Украины жатва началась раньше, чем в прошлые годы. В частности, в Одесской и Николаевской областях стартовала уборочная кампания озимого ячменя.

"Однако активный ход уборочной кампании в южных регионах следует ожидать через неделю-две, в остальных областях - начиная с середины июля", - сказал министр.

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Он также сообщил, что Минэкономики планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с участниками зернового рынка на новый 2020/2021 МГ. Сейчас документ проходит этап согласования всех сторон.

Как отметил Игорь Петрашко, Меморандум о взаимопонимании позволил выстроить надежные и партнерские отношения на зерновом рынке.

"Мы собираемся продолжать управлять рынком вместе с зерновиками и трейдерами на основе Меморандума, который доказал свою эффективность. Есть определенный уровень неснижаемого остатка по культурам, и мы будем придерживаться этой позиции для того, чтобы каждый производитель или трейдер мог понять, как государство в перспективе будет регулировать вопросы экспорта и обеспечения продовольственной безопасности ", - прокомментировал руководитель профильного ведомства

Министр отметил, что сейчас на рынке нет дефицита поставок пшеницы на мукомольные заводы или злоупотреблений ценой.

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"Мы не видим необходимости применения санкций на зерновом рынке. Правительство сработало так, чтобы не были снижены объемы и чтобы мукомолы не повысили цены на социально значимые сорта хлеба или другие продовольственные группы товаров. Я считаю, что мы выстроили хороший, качественный механизм сотрудничества с участниками зернового рынка ", - резюмировал Игорь Петрашко.

Как сообщалось, в мае Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало на текущий год урожай объемом 65-68 млн тонн зерна.

Ранее Минэкономики прогнозировало, что украинские аграрии в 2020 г. соберут 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19.

В 2019 году в Украине с площади 15 млн га было собрано 74, 3 млн т зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным показателем урожая.

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Украина, Минэкономики.

Автор:

Телеграф
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