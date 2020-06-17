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Еврокомиссия заподозрила Apple в недобросовестной конкуренции: компании грозит многомиллиардный штраф

Еврокомиссия заподозрила Apple в недобросовестной конкуренции: компании грозит многомиллиардный штраф
Обновлено 04:06 Сегодня Телеграф gagadget.com
Антимонопольный орган Еврокомиссии сообщил об антимонопольном расследовании в отношении Apple. И все из-за магазина приложений App Store и платежного сервиса Apple Pay.

Что касается App Store, тут далеко не последнюю роль сыграл стриминговый сервис Spotify, разработчики которого уже давно обвиняют Apple в недобросовестной конкуренции. В результате антимонопольщики заинтересовались схемой 70/30, когда Apple взимает 30-процентную комиссию, требуя использовать фирменную систему покупок в приложениях (IAP), а также правило, запрещающее разработчикам приложений информировать пользователей iPhone и iPad о более дешевых вариантах, доступных в других местах.

"Похоже, что Apple взяла на себя роль "контроллера", когда дело доходит до распространения приложений и контента среди пользователей популярных устройств Apple", — заявила комиссар по конкуренции в Европе Маргрет Вестагер.

А теперь о Apple Pay. Ерокомиссию беспокоит отказ компании предоставить конкурентам доступ к платежной системе, а также привилегия использовать функцию "нажми и работай" на iPhone.

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Если Apple признают виновной, ей грозит штраф в размере 10% дохода, а это немаленькие $26,6 млрд.

Представители компании уже отреагировали на начало расследования и заявили: "Мы глубоко огорчены решением Европейской комиссии, которая выдвигает обвинения на основании необоснованных жалоб нескольких компаний, которые не хотят играть по тем же правилам, что и все остальные. Мы не думаем, что это правильно — мы хотим создать поле с равными условиями, где любой, преисполненный решимости и имеющий отличную идею, может добиться успеха"

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Apple, Еврокомиссия.

Автор:

Телеграф
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