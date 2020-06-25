Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц

Совокупный государственный и гарантированный государством долг в мае в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2,21 триллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В иностранной валюте госдолг увеличился на 0,83%, до 82,12 млрд долларов.

Сообщается, что в мае Минфин привлек 51,6 млрд грн от размещения ОВГЗ, в том числе в национальной валюте – 41,8 млрд грн, а также 9,8 млрд грн (в эквиваленте) от продажи номинированных в иностранной валюте шестимесячных облигаций на 368,8 млн долларов.

В то же время в мае Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более 1 млрд долларов.

С учетом выплат по ОВГЗ всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание – 12,7 млрд грн.

"Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривна по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние государственного долга был незначительным", – отмечается в сообщении.