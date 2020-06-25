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Бюджет Пентагона на 2021 год: для Украины предусмотрено $250 миллионов

Бюджет Пентагона на 2021 год: для Украины предусмотрено $250 миллионов
Обновлено 06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Законопроект об оборонном бюджете США на следующий год содержит положение о выделении Украине минимум $250 млн помощи в сфере безопасности, половина из которых предназначена на закупку летального оружия. Об этом говорится в сообщении на официальной веб-странице сенатора-республиканца США Роба Портмана.

"Американский сенатор Роб Портман, соучредитель и сопредседатель Украинского кокуса в Сенате и член Комитета по вопросам международных отношений объявил, что Закон о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году включает $250 млн военной помощи Украине", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что целевое назначение средств – обеспечение летального и нелетального вооружения, проведения дополнительных учений, а также оказание консультативной помощи украинским силам. Причем предусматривается выделение $125 млн на закупку летального оружия. "Это на $75 млн больше, чем в 2020 финансовом году", - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект включает предложение сенатора Портмана о разработке Пентагоном новой многолетней стратегии поддержки развития Вооруженных Сил Украины, усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности. Новый законопроект также обусловливает значительную часть военной помощи США с целью воплощения критически важных реформ оборонного сектора в Украине.

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Одновременно сообщается, что сенатор Портман намерен внести поправку, которая будет приветствовать присоединение Украины к программе "Партнер с расширенными возможностями НАТО". Как считает сенатор, это является важным шагом на пути к достижению Украиной полноценного членства в Альянсе.

"Этот законопроект посылает четкий месседж о том, что Америка стоит вместе с украинским народом в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее", - подчеркивается в сообщении.

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Украина, Пентагон, Роб Портман.

Автор:

Телеграф
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