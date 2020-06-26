Херсонский морской порт официально передали в концессию

Министерство инфраструктуры Украины и компания "Рисоил-Херсон" подписали договор о сдаче в концессию Херсонского морского торгового порта (МТП).

Соответствующий документ был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского Министерством инфраструктуры Украины в лице госсекретаря Владимира Бучко, ГП "Администрация морских портов Украины" в лице и.о. председателя Александра Голодницкого, ООО "Проектная компания "Рисоил-Херсон" в лице Владислава Талаха и ООО "Рисоил-Херсон" в лице Шота Хаджишвили в пятницу.

"Сегодня прекрасное событие для Украины и, в первую очередь, для Херсонщины - впервые за историю Украины у нас проходит морская концессия (…) С инвестором мы проговорили все детали – это увеличение рабочих мест и несокращение всех сотрудников", - прокомментировал подписание договора президент.

Как отметил в свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Согласно договору, "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии продлится 30 лет.

Ранее рабочая группа по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в Херсонском морском торговом порту (МТП) одобрила текст концессионного договора.

Как сообщалось, Верховный Суд Украины постановил отменить решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которым было заблокировано завершение концессионного конкурса в МТП "Херсон".

Антимонопольный комитет Украины в начале марта предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия-Швейцария) на концессию в МТП "Херсон".

Согласно информации, обнародованной на сайте Мининфраструктуры, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 7% - ставка концессионного платежа; 12,06 млн грн -фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы – по 33,284 млн грн., за третий и четвертый – по 8,321 млн грн; 18,089 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры, сохранение в течение 60 месяцев рабочих мест в порту.