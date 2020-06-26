Украина нарастила производство подсолнечного рафинированного масла

Производство подсолнечного рафинированного масла в Украине в текущем году выросло на 23%.

В январе-мае 2020 года производство подсолнечного рафинированного масла выросло на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укролияпром.

"Исходя из данных Госкомстата Украины, в январе-мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, наблюдается рост производства таких видов масложировой продукции: масло подсолнечное нерафинированное - 108%; масло подсолнечное рафинированное - 123,1%; шрот подсолнечный - 104,2%; маргариновая продукция - 111%; соусы и майонез - 105,2%", - говорится в сообщении.

Впрочем, за указанный период по сравнению с январем-маем 2019 года вследствие дефицита сырья сократилось производство соевого масла (на 13,7%) и соевого шрота (на 14,6%).

По данным Госстата, в январе-апреле 2020 года Украина экспортировала жиры и масла животного или растительного происхождения на 1,99 млрд долларов, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.