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Украина нарастила производство подсолнечного рафинированного масла

Украина нарастила производство подсолнечного рафинированного масла
17:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Производство подсолнечного рафинированного масла в Украине в текущем году выросло на 23%.

В январе-мае 2020 года производство подсолнечного рафинированного масла выросло на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укролияпром.

"Исходя из данных Госкомстата Украины, в январе-мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, наблюдается рост производства таких видов масложировой продукции: масло подсолнечное нерафинированное - 108%; масло подсолнечное рафинированное - 123,1%; шрот подсолнечный - 104,2%; маргариновая продукция - 111%; соусы и майонез - 105,2%", - говорится в сообщении.

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Впрочем, за указанный период по сравнению с январем-маем 2019 года вследствие дефицита сырья сократилось производство соевого масла (на 13,7%) и соевого шрота (на 14,6%).

По данным Госстата, в январе-апреле 2020 года Украина экспортировала жиры и масла животного или растительного происхождения на 1,99 млрд долларов, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Украина, Производство, Подсолнечное масло.

Автор:

Телеграф
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