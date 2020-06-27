Премьер: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что с начала июня в Украине происходит стабилизация на рынке труда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С начала июня происходит стабилизация на рынке труда. Госслужба занятости за время карантина помогла найти работу 156 тысячам человек. Положительные результаты дает и введенная в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ", - написал глава правительства.

По его словам, после запуска программы в начале мая было подано 155 тысяч заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тысячи работников.

Кроме того, добавил Премьер-министр, правительственная команда во главе с Минфином представила концепцию налога на выведенный капитал. То есть, КМУ предлагает дополнительные стимулы для инвестиций. "Сейчас инвестиции, которые предприниматели делают в собственный бизнес, облагаются 18%. Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались налогом. Пилотный проект предлагаем в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране (это Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области)", - пояснил Шмыгаль.

Он также в очередной раз обратил внимание на программу кредитов "5-7-9%". Только за предыдущую неделю получены новые заявки на 1,6 млрд грн. Из них на рефинанс под 0% - на 1,1 млрд грн. "По состоянию на 22 июня уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн. И это только начало. "Кредитным каникулам" для малого и среднего бизнеса быть", - убежден глава правительства.

Если же говорить об энергоэффективности, отметил Шмыгаль, то с начала года населению и ОСМД выдали "теплых кредитов" на 600 млн грн для 57 тысяч семей. За прошедшую неделю - фактически на 75 млн грн. Государство возмещает от 40% до 75%. "Меньшие платежки, меньшие потери и отопления воздуха, что означает нашу энергонезависимость", - написал Премьер.