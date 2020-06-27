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Реформа ГАСИ: в Министерстве развития общин назвали главную задачу

Реформа ГАСИ: в Министерстве развития общин назвали главную задачу
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук
Главная задача Министерства развития общин и территорий разделить ГАСИ на два новых органа - Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в интервью изданию Mind.

"Реформа ГАСИ базируется на принципе личного декларирования: старт строительства или его ход, соответствие архитектурным проектам. И фиксация безусловной юридической ответственности, в т.ч. уголовной, участников процесса - технадзор, архитекторы, застройщики. Так это происходит в развитых странах", - рассказал Чернышев.

По его словам сейчас в активной фазе находится создание Государственной инспекции градостроительства. Она уже зарегистрирована, набираются люди, заявил министр.

Функции третьего ведомства, работа которого заключается в создании норм работы, может, по его словам, выполнять, Министерство развития общин и территорий.

На прошлой неделе Чернышев подписал штатное расписание нового ведомства, следующим шагом является законопроект, который предусматривает создание двух структур вместо ГАСИ, пишет издание.

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13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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Кабмин, ГАСИ, Алексей Чернышев.

Автор:

Телеграф
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