Пандемия: в ООН подсчитали убытки для мирового туризма

Туристическая отрасль начала восстанавливаться в связи с открытием границ в ряде стран, в первую очередь за счет Северного полушария. Вместе с тем большинство стран мира сохраняют ограничения на международные поездки, что усугубляет положения одной из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей экономики. В период с января по апрель туристическая сфера потеряла $195 млрд за счет сокращения поездок на 44%, привели данные во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

В связи с этим спецучреждение ООН обратилось к мировым правительствам с просьбой поддержать отрасль. В то же время генеральный директор UNWTO Зураб Пололикашвили отметил, что возобновление туризма, которое должно стать приоритетом для государств, также нужно проводить безопасно.

"Мы приветствуем шаги по экономической поддержке туризма и созданию основы для его восстановления, предпринятые как Евросоюзом, так и отдельными странами, включая Францию и Испанию", – высказался Пололикашвили.

Согласно данным спецучреждения ООН, в марте турпоездки во всем мире сократились на 55%, а в апреле падение достигло 97%. Больше всего от карантина пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором число путешествий уменьшилось на 51% в период с января по апрель. Вторую строчку падения заняла Европа с показателем в -44%, затем Ближний Восток (-40%) и страны Америки, в которых туризм упал на 36%. Меньше всего пострадала Африка с уровнем падения в 35%, отмечают в UNWTO.

По итогу 2020 года мировой турсектор может сократиться от 58 до 78% – уровень спада будет зависеть от введенных странами ограничений. В спецучреждении ООН также указали, что, исходя трех сценариев развития событий, в денежном эквиваленте потери сектора составят $910 млрд – $1,2 трлн, а количество совершенных поездок может уменьшиться на 850 млн – 1,1 млрд.

"Под угрозой находятся 100-120 млн рабочих мест в сфере туризма", – сделали вывод в UNWTO.