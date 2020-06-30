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В Украине подсчитали количество граждан, работающих без трудовой книжки

В Украине подсчитали количество граждан, работающих без трудовой книжки
16:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: zn-rada.gov.ua
В период с января по март количество неформально занятого населения составила 3,4 млн человек. Неофициально работали 20,6% от общего количества занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет. Об этом сообщают данные Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, в период с января по март 2020 года 3,4 млн украинцев были неформально заняты. Из них 1,35 млн женщин и 2 млн мужчин в возрасте 15-70 лет.

Сообщается, что чаще всего неофициально работали жители сел - их количество составляет 1,8 млн.

Указано, что количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составляет 20,6% от общего количества занятого населения. По найму работали 1,5 млн человек, а не по найму - 1,9 млн человек.

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Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, уровень безработицы в Украине сократился до 8,6%.

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Украина, Работа, Госстат.

Автор:

Телеграф
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