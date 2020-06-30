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В "УЗ" переведут часть работников на сокращенную неделю

В "УЗ" переведут часть работников на сокращенную неделю
14:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
АО "Укрзализныця" переводит часть своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

Как сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, 1 июля 2020 года на четырехдневную рабочую неделю перейдут сотрудники аппаратов управлений центрального офиса "Укрзализныци", региональных филиалов и филиалов, а также инженерно-технические работники.

Рабочих, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера (реконструкции и капитального ремонта пути, стрелочных переводов, искусственных сооружений), по ремонту, обслуживанию и наладке основного технологического оборудования, по непосредственной перевозке грузов и пассажиров и их обслуживанию, по словам главы "Укрзализныци", введение неполной рабочей недели не коснется.

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Руководитель компании отметил, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено работникам в конце апреля этого года, за два месяца до введения, и уже в конце августа этого года компания вернется к пересмотру срока действия этого решения. "Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной", - резюмировал он.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

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Украина, Укрзализныця, Транспорт.

Автор:

Телеграф
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