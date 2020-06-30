В Украине за год реальная зарплата выросла на 1,4%

Реальная зарплата в Украине в мае этого года против аналогичного периода годом ранее выросла на 1,4%, а по сравнению с апрелем 2020 года - на 0,8%. Об этом сообщают данные Госстатистики.

При этом, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

По сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно мая 2019-го) - на 3,0%.

Самая высокая зарплата в мае была в Киеве - 15 191 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7921 грн.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, в Госстате подсчитали количество украинцев, которые работают без трудовой книжки.