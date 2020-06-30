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Минфин: На прошлой неделе банки выдали доступных кредитов на 381 млн

Минфин: На прошлой неделе банки выдали доступных кредитов на 381 млн
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ via Flickr
В течение прошлой недели уполномоченные банки выдали предпринимателям 178 новых кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за прошлую неделю выдали 178 новых кредитов на общую сумму 381 миллион гривень", - говорится в сообщении.

В целом, по состоянию на 30 июня 2020 года, уже выдано 899 кредитов на общую сумму 810,401 млн гривень.

Кроме того, на этой неделе был выдан первый кредит на пополнение оборотных средств в рамках антикризисного пакета, которым была дополнена программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Сумма займа – 1 млн гривень.

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Как сообщалось, по данным Минэкономики, по состоянию на 22 июня уже выдано 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн: 57% - в области сельского хозяйства; 17% - торговля и производство; 6% - промышленная переработка.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Кредит, Банки, Минфин.

Автор:

Телеграф
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