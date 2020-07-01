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Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все

Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если есть готовность вводить в стране налог на выведенный капитал, то это нужно брать и делать без оговорок.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во вторник на заседании Национального совета реформ была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.

"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - сказал президент на заседании.

После детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.

Ранее глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания совета сообщил, что Зеленский занял очень радикальную позицию в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

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"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал Саакашвили на брифинге.

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Налог, Реформы, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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