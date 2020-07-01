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С 1 июля украинцам повысили пенсию: кому и сколько добавили

С 1 июля украинцам повысили пенсию: кому и сколько добавили
12:02 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Независимо от того, работает лицо или нет, с 1 июля увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия:

с 1 января 2020 - 1638 грн.

с 1 июля 2020 - 1712 гpн.

с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Как сообщалось, уже с 1 июля 2020 в очередной раз украинцам повышают прожиточный минимум.

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Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсия.

Автор:

Телеграф
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