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Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев

Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
С 1 сентября этого года минимальную зарплату в Украине планируют повысить до пяти тысяч гривен. Такую задачу перед правительством Шмыгаля поставил президент Владимир Зеленский.

Минимальная зарплата

На 1 июля 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривен.

Президент Владимир Зеленский на совещании отметил, украинцы заслуживают на достойную зарплату.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил глава государства, давая задания Кабмину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты и представили предварительный график повышения минимальной зарплаты:

так с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата повысится до 5000 грн (+ 277 грн); с 1 января 2021 года - до 6000 грн; с 1 июля - до 6,500 грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете и устанавливала на 2020 год минимальную зарплату в размере 4723 грн (с 1 января).

Государственная служба статистики в мае сообщила, что в Украине средняя номинальная заработная выросла до 10 430 гривень.

Прожиточный минимум

Уже с 1 июля 2020 в очередной раз украинцам повышают прожиточный минимум.

Согласно расчетам, общий показатель на одного человека в расчете на месяц будет составлять 2118 грн;

Для детей до 6 лет - 1859 грн; для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2318 грн; для трудоспособных лиц - 2197 грн; для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 грн.

Стоит отметить, что после повышения прожиточного минимума будут автоматически проиндексирован ряд выплат социальных пособий: алиментов, помощи по безработице, декретные выплаты, помощи одиноким матерям.

Очередное повышение прожиточного минимума запланировано бюджетом на декабрь этого года.

Напомним, что в марте 2020 для безработных украинцев повысили пособие по безработице. В условиях эпидемии и карантина в Украине значительно увеличилось число безработных. 

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Прожиточный минимум, Минимальная зарплата.

Автор:

Телеграф
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