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Воскресенье, 01.03.2020
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
В Украине выросло минимальное пособие по безработице
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В Украине выросло минимальное пособие по безработице

В Украине выросло минимальное пособие по безработице
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Минимальные выплаты для тех, кто потерял работу, будут составлять 1800 гривен.

С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пособий для безработных, о чем ранее анонсировали в Минэкономики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице вырос с 1630 грн до 1800 грн, то есть на 170 грн. В свою очередь для лиц, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, он повысился с 610 грн до 650 грн, то есть на 40 грн.

Ранее заместитель министра экономразвития Юлия Свиродова сообщила, что в этом году на борьбу с безработицей выделят 1,2 миллиардов гривень, что почти в двое раза больше, чем в прошлом году. 

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Максимальная сумма выплат по безработице в 2020 году будет выглядеть следующим образом: 

  • с 1 января – 8408 грн (осталась на уровне декабря, когда вырос прожиточный минимум);
  • с 1 июля – 8788 грн;
  • с 1 декабря – 9080 грн.

Напомним, за ближайшие 5 лет, по словам министра экономики, в селах появится 200 тыс. новых рабочих мест и вырастут зарплаты.

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Безработица, Безработные, Минэкономики, Пособие по безработице.
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