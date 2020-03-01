В Украине выросло минимальное пособие по безработице

С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пособий для безработных, о чем ранее анонсировали в Минэкономики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице вырос с 1630 грн до 1800 грн, то есть на 170 грн. В свою очередь для лиц, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, он повысился с 610 грн до 650 грн, то есть на 40 грн.
Ранее заместитель министра экономразвития Юлия Свиродова сообщила, что в этом году на борьбу с безработицей выделят 1,2 миллиардов гривень, что почти в двое раза больше, чем в прошлом году.
Максимальная сумма выплат по безработице в 2020 году будет выглядеть следующим образом:
Напомним, за ближайшие 5 лет, по словам министра экономики, в селах появится 200 тыс. новых рабочих мест и вырастут зарплаты.