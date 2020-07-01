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УЗ в этом году планирует установить 120 подъемников для посадки в вагоны

УЗ в этом году планирует установить 120 подъемников для посадки в вагоны
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
АО "Укрзализныця" до конца 2020 года планирует обустроить железнодорожные вокзалы и станции 120 подъемными платформами для посадки в вагоны лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця до конца нынешнего года обустроит железнодорожные вокзалы и станции 120 подъемными платформами для посадки и высадки в вагоны лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

Подъемными механизмами планируется оборудовать, в частности железнодорожные вокзалы Киева, Винницы, Хмельницкого, станций Житомир, Трускавец, Чернигов. Также Укрзализныця планирует обустроить 27 пандусов к пассажирским платформам, входам на вокзалы, в 18 туалетных комнат. Также запланировано приобретение 5 перронных колясок для перевозки лиц с инвалидностью.

Кроме того, для улучшения сервиса маломобильных групп населения железнодорожники устанавливают на вокзалах пиктограммы и информационные таблицы. Сегодня на 11 вокзалах уже восстановлены средства навигации и информационные указатели. Для людей с недостатками зрения устанавливаются тактильные и аудио указатели.

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Всего в этом году на адаптацию инфраструктуры вокзалов и станций к потребностям лиц с инвалидностью АО "Укрзализныця" потратит более 25,5 млн грн.

Перечисленные мероприятия внедряются Укрзализныцей в соответствии с планом-графиком, разработанным во исполнение Указа Президента Украины "О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью".

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Украина, Укрзализныця.

Автор:

Телеграф
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