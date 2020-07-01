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Шмыгаль: С 1 сентября в Украине поднимут "минималку" до 5 тыс гривень

Шмыгаль: С 1 сентября в Украине поднимут "минималку" до 5 тыс гривень
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Кабинет министров Украины с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн. Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 1 июля следующего года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тысяч гривень.

"Мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5000 грн, а уже в следующем году с 1 января она увеличится сначала до 6000 грн, а с 1 июля следующего года вырастет до 6500 грн", - сказал он.

По его словам, такой рост в условиях сокращения импорта должен привести к увеличению потребления украинской продукции.

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"Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в плане оплаты налогов и пенсионных взносов", - добавил он.

Как сообщалось, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине.

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Все по теме:

Украина, Зарплата, Работа, Финансы, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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