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В Нацбанке планируют развивать страхование сельхозпроизводителей

В Нацбанке планируют развивать страхование сельхозпроизводителей
16:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ
Национальный банк планирует работать со страховыми компаниями в направлении страхования агропроизводителей. Об этом на брифинге относительно функций регулирования рынка небанковских финансовых учреждений сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Если мы говорим о каких-то обязательных видах страхования или государственных программах страхования в качестве поддержки агропроизводителей, то мы здесь как регулятор будем сотрудничать в рамках нашей компетенции.

Если говорить в целом о страховании агроотрасли, то, учитывая, что это одна из мощнейших отраслей в нашей стране, мы планируем работать со страховыми компаниями относительно того, какие продукты они могут предложить аграриями, чтобы поддержать дальнейшее развитие этой отрасли", - сказала Рожкова.

Она также добавила, если программы правительства по поддержке сельхозпроизводителей будут предусматривать участие страховых компаний, то задачей Нацбанка будет обеспечить, чтобы страховые компании, которые смогут принять участие в программе, работали прозрачно и были устойчивыми, чтобы обеспечить дополнительный стимул для агропроизводителей.

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Как сообщалось, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором подавляющего части небанковского финансового сектора.

По состоянию на 30 сентября 2019 года в Государственном реестре финансовых учреждений зарегистрировано 234 страховые компании, из которых 23 предоставляли услуги страхования жизни.

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НБУ, Украина, Сельское хозяйство.

Автор:

Телеграф
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