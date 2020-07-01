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Кабмин выделил 340 млн на погашение долгов перед шахтерами госшахт

Кабмин выделил 340 млн на погашение долгов перед шахтерами госшахт
15:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ
Кабинет министров Украины выделил 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами государственных шахт.

Кабинет министров Украины выделил 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами государственных шахт.

"Министерство энергетики Украины выделило дополнительно почти 340 млн грн для шахтеров государственных шахт", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что таким образом государство погасило всю задолженность перед шахтерами госшахт. 

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"Президент давал поручение решить проблему задолженности по зарплатам, и соответствующее задание нам удалось выполнить, и несмотря на коронакризис, и несмотря на кризис в энергетике. В дальнейшем я попрошу и.о. министра энергетики внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости очень быстро принимать решения", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительства.

Отмечается, что 26 июня Министерство финансов по предложению Минэнерго, осуществило приближения бюджетных ассигнований по программе "Реструктуризация угольной отрасли" с ноября - декабря на июнь. Таким образом 339 млн грн направлено для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами за апрель и май 2020 года.

За 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.

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Как сообщалось, под Офисом президента второй день проходит митинг шахтеров, которые требуют погасить шахтерам задолженность по зарплате и рассчитаться с угледобывающими предприятиями за полученный уголь.

Кроме того, митингующие требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси, а также возобновить работу блоков тепловых электростанций, работа которых была переоборудована из антрацитового угля в уголь газовой группы.

Среди участников акции также горняки частных и арендных шахт.

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Все по теме:

Украина, Шахтеры, Кабмин, Финансы, Долги.

Автор:

Телеграф
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