Госказначейство: Украина накопила рекордную сумму на казначейском счете

Остатки средств на едином казначейском счете на начало июля достигли рекордного значения в более чем 75 млрд грн, более чем удвоившись за месяц. Об этом сообщили в Госказначействе.

По данным казначейства, на ЕКС по состоянию на 1 июля 2020 года накоплено 75,701 млрд грн остатка.

Согласно информации Госказначейства, такая сумма остатка на ЕКС является рекордной по меньшей мере с 2003 года.

Как сообщалось, на начало июня остатки на ЕКС достигали 32,49 млрд грн.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автодорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования, выделив из Фонда борьбы с COVID-19 Госагентству автомобильных дорог Украины 35 млрд грн.