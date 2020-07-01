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Нацбанк: В Украине есть более 2 тыс небанковских финучреждений

Нацбанк: В Украине есть более 2 тыс небанковских финучреждений
17:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr
В Украине есть более 2000 небанковских финансовых учреждений, включающих 200 страховых компаний, 300 ломбардов и более 1 тыс. финансовых компаний. Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз во время пресс-конференции.

"Что сегодня собой представляет тот рынок, который мы получили под надзор и под регулирование. Давайте на это посмотрим.

На сегодня кроме 75 банков, функционирующих в стране и составляющих, пожалуй, основу финансовой системы, есть более 2000 небанковских финансовых учреждений. Среди них это более 200 страховых компаний, осуществляющих как страхование жизни, так и страхования рисков, не связанных со страхованием жизни.

Это более 300 ломбардов, которые занимаются классическим кредитованием под залог, в основном, движимого имущества. Это кредитные союзы, закрытая кооперация, которая предусматривает взятие взносов и депозитов у членов и кредитования за счет этих средств... И это более 1000 финансовых компаний", - сказал Александр Бевз

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Он отметил, что финансовые компании - это компании, которые предоставляют кредиты за свой капитал. Компании, предоставляющие кредиты в интернете.

"Это лизингодатели, которые предоставляют кредиты с возможностью почти сразу пользоваться техникой, которая приобретается в кредит, или объектом недвижимого имущества, предоставляемого в такой кредит. Это факторинговые компании, которые позволяют покупать задолженность. И другие учреждения, которые функционируют на собственном капитале. Каждый из этих сегментов имеет исключительную, особую роль в экономике. И регулирование должно быть таким образом построено, чтобы стимулировать развитие и решение накопившихся проблем", - добавил Александр Бевз.

Как сообщалось, Всемирный банк назначил нового ответственного за Украину.

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НБУ, Украина, Нацбанк.

Автор:

Телеграф
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