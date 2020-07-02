Интеграция энергорынков Украины и ЕС: Стефанишина провела с еврокомиссаром онлайн-встречу

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обсудила с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон внедрение обновленного энергетического приложения к Соглашению об ассоциации и привлечение Украины к зеленому курсу ЕС. Об этом шла речь во время онлайн-встречи Стефанишиной и Симсон, сообщает Евроинтеграционный портал.

"Среди ключевых целей активизации диалога между Украиной и ЕС в энергетическом секторе является дальнейшее внедрение обновленного Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации путем имплементации права ЕС в законодательство Украины. Это приведет к главной цели - полной интеграции энергетических рынков ЕС и Украины", - отметила Стефанишина.

Ольга Стефанишина также подчеркнула, что Украина остается надежным партнером по транзиту газа для государств-членов ЕС, поскольку украинская ГТС является неотъемлемой частью европейской энергетической системы и гибким инструментом обеспечения энергетической безопасности на континенте, что особенно важно в контексте проекта "Северный поток-2".

Кроме того, во время разговора Ольга Стефанишина отметила, что Украина стремится активно приобщиться к Европейскому зеленому курсу и уже готовит позиционные документы относительно участия Украины в этой инициативе ЕС.

"Зеленый курс предусматривает изменения в ряде секторальных политик ЕС, и для Украины важно уже на ранних стадиях быть в тесном диалоге с ЕС относительно этих изменений.

Сегодня, когда мы запускаем процесс обновления Соглашения об ассоциации, важность этого диалога еще больше возрастает. Для нас важно поддерживать подход к разумному использованию природных ресурсов, который не нанесет вреда окружающей среде", - подчеркнула вице-премьер.