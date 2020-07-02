Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. Об этом сообщает Правительственный портал.

"В четверг, 2 июля, состоялась встреча Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине Дарханом Калетаевым. Во встрече также принял участие Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Казахстаном.

"Украина заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества. Наш приоритет — найти новые пути преодоления негативных тенденций в двусторонней торговле", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства выразил надежду, что 14-е заседание Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ближайшее время.

"Помочь этому может проведение в онлайн-режиме 2-го заседания Рабочей группы по увеличению товарооборота", — отметил Премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что поддерживает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Со своей стороны Дархан Калетаев отметил, что Казахстан заинтересован участвовать в инвестиционных проектах в Украине.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил реформы, приватизацию в Украине, программу сотрудничества с МВФ с послами стран G7 (группа семи).