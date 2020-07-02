"Отзовите заявление": Порошенко призвал Зеленского не увольнять Смолия

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского отозвать представление об увольнении председателя Нацбанка Якова Смолия.

Порошенко сообщил, что партия "Европейская солидарность" созвала брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу.

"Отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения", - сказано в сообщении на брифинге партии 2 июля.

Ситуацию, которая может сложиться Порошенко сравнил с той, когда пьяного подростка оставили одного дома со спичками.

По словам Порошенко, страна уже ощущает первые результаты заявления Смолия: "Это, в частности, курс межбанка, который вырос с 26,60 до 27,25 грн и отмена договора о размещении еврооблигаций на более чем 1 млрд грн", - заявил он.

Порошенко считает, что таким образом власть напугает иностранных инвесторов, которые уйдут и больше не вернутся в Украину.

Также, пятый президент призвал Смолия не сдаваться и отозвать свое заявление.

Как сообщалось, вчера, 1 июля, поздно вечером в СМИ появилась информация, о том, что глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Сегодня, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский принял заявление и внес его на рассмотрение в Верховную Раду.