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Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде

Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде
11:57 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский принял заявление об увольнении Якова Смолия с поста председателя правления Национального банка Украины и внес его в Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности председателя Национального банка.

Об этом говорится на сайте ВР.

"Проект Постановления об увольнении Смолия Я.В. с должности Председателя Национального банка Украины", - говорится на сайте.

Проект документа № 3772 зарегистрирован в четверг, 2 июля.

Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

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Текст проекта постановления и сопроводительных документов к нему на сайте пока не обнародован.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что «нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».

Смолий был назначен на должность председателя НБУ в марте 2018 года.

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Владимир Зеленский, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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