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Саакашвили: в Украине есть более широкие проблемы, чем отставка главы НБУ

Саакашвили: в Украине есть более широкие проблемы, чем отставка главы НБУ
07:37 Сегодня Телеграф УНН
Председатель исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили не видит ничего страшного в отставке главы Нацбанка Якова Смолия, поскольку, по его мнению, в Украине существует гораздо шире проблема чем отставка главы НБУ. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть”.

"Подал в отставку, и подал. Ничего страшного в этом нет, на самом деле, если Национальный банк будет сохранять независимость, но независимость от других ветвей власти. Национальный банк не является независимым от народа, национальный банк не является независимым от бизнеса, от экономики. Национальный банк несет ответственность перед обществом и ничего страшного в этом нет.

Председатель федерального резерва (США — ред.) тоже является ответственным перед обществом. Его вызывают в Конгресс (США), он дает показания, он выступает. Председатель Национального банка Украины определяет политику в какой-то сфере и, безусловно, он ответственен перед обществом. Поэтому эти разговоры, что Национальный банк не должен быть ответственным, а только должен отчитываться перед МВФ — это неправильно", — сказал Саакашвили.

По его мнению, сейчас в Украине существует проблема гораздо шире, чем Нацбанк.

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"У нас гораздо шире проблема чем Нацбанк. Сегодня (2 июля — ред.) опубликован индекс инвестиционной привлекательности Украины. Я хочу сказать, что за последний год он снизился. И он снизился не из-за политики правительства или отсутствия политики, не из-за политических изменений в стране. Он снизился, в первую очередь, там есть несколько причин — судебная власть и коррупция. В первую очередь — судебная власть. Поэтому мне кажется, что сейчас заморачиваться тем, что будет Смолий или любой другой. Хорошо, если бы он был нормальным, независимым, солидным экономистом, не делал бы разных глупостей. Это очень важно. Но гораздо важнее — реформировать судебную систему", — подчеркнул он.

Как сообщалось, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления". Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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НБУ, Украина, Михеил Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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