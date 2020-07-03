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Марченко прокомментировал отставку Смолия: "У нас все в порядке"

Марченко прокомментировал отставку Смолия: "У нас все в порядке"
03:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Он выразил уверенность, что курсовая стабильность вскоре успокоится.

Отставка главы НБУ Якова Смолия лишь временно пошатнула экономическую ситуацию в стране. 

Такое мнение высказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"У нас все в порядке. У нас есть макроэкономическая стабильность. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую кризисную ситуацию. У нас план поступлений налоговый, например, увеличено на 6 миллиардов гривен. То есть мы говорим о том, что схемы по НДС, которые работали в предыдущие месяцы, уже сейчас не работают. Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее. И нет на сегодняшний день оснований ожидать, что изменение кого-либо, я подчеркиваю, в руководстве, правительстве или любой государственной институции может повлиять или расшатать каким-то образом ситуацию", – сказал он.

Марченко заявил, что украинцам не о чем волноваться.

"И я считаю, что день этот закончится, все успокоятся, курсовая стабильность успокоится - и все будет у нас в порядке. Я не вижу никаких оснований для паники и никаких оснований для того, чтобы мы сказали, что у нас происходит что-то не так. Мы все сделаем. На сегодняшний момент упреки в адрес правительства со стороны наших оппонентов - они безосновательны. Никаких оснований сомневаться в том, что мы профинансируем дефицит, выполним доходную часть бюджета, обеспечим выплату заработных плат и пенсий, нет. Я вам четко гарантирую", – завершил министр. 

Напоминаем, 1 июля, Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и подал его президенту Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

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Все по теме:

НБУ, Минфин, Яков Смолий, Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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